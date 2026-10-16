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ECON GmbH

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ECON hat sich auf Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung innovativer Lösungen für Unterwassergranulierungen und Siebwechsler spezialisiert. Seit der Gründung 1999 konnte sich ECON zahlreiche Patente sichern. Internationale Rohstoff-Produzenten, Compoundeure und Masterbatch-Hersteller sowie auch im Recycling ...

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ECON GmbH
Biergasse 9
4616 Weißkirchen an der Traun
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+437243565600
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office@econ.eu
https://www.econ.eu
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