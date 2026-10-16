ECON GmbH
Kurze Info über uns
ECON hat sich auf Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung innovativer Lösungen für Unterwassergranulierungen und Siebwechsler spezialisiert. Seit der Gründung 1999 konnte sich ECON zahlreiche Patente sichern. Internationale Rohstoff-Produzenten, Compoundeure und Masterbatch-Hersteller sowie auch im Recycling ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
ECON GmbH
Biergasse 9
4616 Weißkirchen an der Traun
Österreich
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