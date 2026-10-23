Gihmm GmbH
Kurze Info über uns
GIHMM GmbH ist ein in Österreich ansässiger Produzent (ehemals BITT Technology), von Strahlungsmesssystemen, spezialisiert auf Strahlungsfrühwarnsysteme, Messung radioaktiver Umgebungsstrahlung, In-situ Isotopenidentifizierung, Alpha-, Beta-, Gamma-Aerosolaktivität sowie Überwachung, Steuerung und Datenerfassung.
Branche
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Gihmm GmbH
Wiener Straße 70
2104 Spillern
Österreich
2104 Spillern
Österreich