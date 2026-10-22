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Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.

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Die international tätige Bauer-Gruppe umfasst weltweit 17 Firmen und ist der Spezialist für Beregnungstechnik, Waste- und Energie-Management.

Bauer ist weltweiter Technologieführer bei Beregnungssystemen: Insgesamt werden über 2,5 Mio. Hektar weltweit mit Bauer Beregnungs-Systemen beregnet.
Darüber hinaus bietet die ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.
Kowaldstraße 2
8570 Voitsberg
Österreich
+4331422000
bauer@bauer-at.com
http://www.bauer-at.com
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