Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Die international tätige Bauer-Gruppe umfasst weltweit 17 Firmen und ist der Spezialist für Beregnungstechnik, Waste- und Energie-Management.
Die international tätige Bauer-Gruppe umfasst weltweit 17 Firmen und ist der Spezialist für Beregnungstechnik, Waste- und Energie-Management.
Bauer ist weltweiter Technologieführer bei Beregnungssystemen: Insgesamt werden über 2,5 Mio. Hektar weltweit mit Bauer Beregnungs-Systemen beregnet.
Darüber hinaus bietet die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.
Kowaldstraße 2
8570 Voitsberg
Österreich
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