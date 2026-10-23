ELESA+GANTER Austria GmbH
Kurze Info über uns
ELESA+GANTER® ist das Joint Venture der beiden Weltmarktführer bei Entwicklung und Herstellung von Kunststoff und Metall Elementen für die Industrie:
ELESA+GANTER® ist das Joint Venture der beiden Weltmarktführer bei Entwicklung und Herstellung von Kunststoff und Metall Elementen für die Industrie:
Elesa S.p.A (Monza, IT) und Otto Ganter GmbH & Co. KG (Furtwangen, DE).
Die österreichische Tochter ELESA+GANTER Austria GmbH ist zuständig für Lieferung, Service und ...
Branche
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz-Schubert-Straße 7
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
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