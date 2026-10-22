Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H.

Kurze Info über uns
Logo

Gabriel-Chemie ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in 3. Generation und hat sich auf das Veredeln und Einfärben von Kunststoffen spezialisiert. Das Unternehmen feiert 2020 sein 70 jähriges Jubliäum als erfolgreicher Masterbatch-Anbieter auf nationaler und internationaler Ebene.

Gabriel-Chemie setzt bei der ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 1
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
+432252 63630
+432252627250
info@gabriel-chemie.com
https://www.gabriel-chemie.com
vCard