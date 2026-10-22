Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Gabriel-Chemie ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in 3. Generation und hat sich auf das Veredeln und Einfärben von Kunststoffen spezialisiert. Das Unternehmen feiert 2020 sein 70 jähriges Jubliäum als erfolgreicher Masterbatch-Anbieter auf nationaler und internationaler Ebene.
Gabriel-Chemie ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in 3. Generation und hat sich auf das Veredeln und Einfärben von Kunststoffen spezialisiert. Das Unternehmen feiert 2020 sein 70 jähriges Jubliäum als erfolgreicher Masterbatch-Anbieter auf nationaler und internationaler Ebene.
Gabriel-Chemie setzt bei der ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 1
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
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