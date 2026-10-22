Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
1010 Wien
Österreich
4021 Linz
Österreich
Firmenprofil
Das österreichische Familienunternehmen Plasser & Theurer prägt seit über 70 Jahren Standards im Gleisbau. 17.800 Maschinen lieferte der Bahnbau-Pionier bereits in 110 Länder. Das Maschinenprogramm deckt nahezu alle Arbeitsvorgänge ab, die bei der Instandhaltung und dem Neu- und Umbau von Eisenbahngleisen erforderlich sind. Im globalen Service sorgt man gemeinsam mit 22 Partnerfirmen für die Produkte über einen jahrzehntelangen Lebenszyklus. Einfache Bedienung dank KI, End-to-End-Lösungen und klimafreundliche Antriebe zeichnen neue Angebote aus.
Geschäftswunsch
Export von Bahnbaumaschinen
Plasser & Theurer bietet Maschinen und Maschinensysteme für diese Bau- und Instandhaltungsaufgaben von Eisenbahngleisen:
• Stopfung
• Schotterverteilung und Planierung
• Stabilisierung und Verdichtung
• Bettungsreinigung
• Planumsverbesserung
• Materiallogistik
• Gleisumbau und Gleisneubau
• Weichenumbau und Weichenneubau
• Mobile Schienenbearbeitung
• Messarbeiten
• Fahrleitungsbau
• Gleisinstandhaltung mit Oberbaumotorwagen
• Sonderaufgaben