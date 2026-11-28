المعايير ـ بتعبير مبسط ـ هي "قواعد التقنية" التي تحدد المعايير القياسية العامة المعترف بها للمنتجات وللإجراءات وللخدمات.
وهي مثلا تنظم
- اشتراطات اللازم توافرها بالمنتجات
لضمان الصلاحية الاستخدام ولضمان التطابق والأمان وحماية الصحة والبيئة
- الإجراءات وخطوات العمل
على سبيل المثال حول التنفيذ الاحترافي للأعمال أو منح التكليفات
- طرق الفحص وإجراءات القياس
ليمكن إثبات مدى الالتزام بالقيم الحدية والاشتراطات
- المصطلحات
بمساعدة مصطلحات موحدة تجعل التفاهم بين الوكلاء التجاريين والعملاء ومكاتب الفحص والجهات الحكومية سهلا
المعايير
- إزالة العوائق التجارية ـ على المستوى المحلي والمستوى الأوروبي والمستوى العالمي
- تسهيل إمكانية مقارنة المنتجات والخدمات
- تراعي عقلانية خطوات التخطيط والإنتاج
- تخفف عبء الأعمال الروتينية
- تسهيل الدخول إلى السوق
تحمل المعايير في النمسا الاسم ÖNORM. ويتم إصدارها من قبل المعهد النمساوي للمواصفات القياسية. وبصفته منظمة نمساوية لوضع المعايير، ينظم وينسق المعهد النمساوي للمواصفات القياسية ـ تطوير المعايير من خلال الدوائر المهتمة بذلك وكذلك الدوائر المعنية من قطاعات الاقتصاد والإدارة والعلم وحماية المستهلك، والتي ترسل ممثليها إلى اللجان. كما أن المواصفات القياسية النمساوية هي التي تنظم مشاركة المختصين النمساويين في إعداد المعايير الأوروبية والدولية لدى CEN أو ISO.
المعايير الأوروبية
أكثر من 90 بالمائة من المعايير السارية في النمسا اليوم مصدرها إما أوروبي أو دولي. المعايير الأوروبية (في النمسا "ÖNORM EN") متطابقة مع المعايير في جميع دول الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية وكذلك في تركيا ومقدونيا، وبذلك فهي تزيل الحواجز التجارية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR). ويتم إعدادها بمشاركة واتفاق المبعوثين من اللجان القومية.
المنظمات على المستوى الأوروبي هي:
- اللجنة الأوروبية لوضع المعايير (CEN)
- اللجنة الأوروبية لوضع معايير التقنية الكهربائية (CENELEC)
- المعهد الأوروبي لوضع معايير قطاع الاتصالات (ETSI)
تعتبر المعايير الأوروبية في كثير من الحالات أداة تتيح استيفاء الاشتراطات الأساسية للتشريع الأوروبي (المبادئ التوجيهية الأوروبية) عند التطبيق العملي. فهي تخلق الشروط المناسبة للسماح بتداول السلع في السوق الأوروبي.
تجد قائمة بالمبادئ التوجيهية شاملة المعايير الخاصة بها، على صفحات "New Approach" (en) .
المعايير الدولية
بجانب المعايير الأوروبية توجد معايير معترف بها عالميا: وهي التي يطلق عليها اسم المعايير الدولية (ISO). والمعايير الدولية المقبولة يتم تسميتها في النمسا باسم "ÖNORM ISO". وتوجد العديد من المعايير الدولية التي هي في الوقت نفسه أوروبية وبذلك توجد معايير قومية أيضا (في النمسا: "ÖNORM EN ISO").
المنظمات على المستوى الدولي هي:
- المنظمة الدولية لوضع المعايير (ISO)
- المفوضية الدولية للتقنية الكهربائية (IEC)
- الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)
المعايير القومية
تبلغ نسبة المعايير الأوروبية (والدولية) في سجل المعايير النمساوية أكثر من 90%. ولكن توجد أيضا مجموعة من المعايير القومية. وقد تم ويتم حتى الآن تطوير المعايير النمساوية ÖNORMEN بصفة خاصة في تلك القطاعات والتي لا يتواجد بها حتى الآن حاجة لمعايير تفوق المعايير القومية.
الاستيراد إلى دول الاتحاد الأوروبي
تعتبر حرية تداول السلع من الحريات الأساسية للسوق الأوروبية الداخلية. وهذا يعني: السلع التي يسمح بتداولها في السوق النمساوي ـ لأنها تستوفي الاشتراطات الأساسية للمبادئ التوجيهية الأوروبية ـ مسموح بتداولها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالكامل.
وكي يمكن استيفاء هذه الاشتراطات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية بشكل موثوق به، فقد وجدت المعايير الأوروبية ذات الصلة (EN) والتي تم تطويرها بتكليف من المفوضية ومنظمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA. وبخصوص المواصفات القياسية المطلوب تطبيقها ـ سواء المعايير الأوروبية أو القومية للبلد الهدف ـ فإن المواصفات القياسية النمساوية تقدم لك المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع.
الاستيراد إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي
تفرض المعايير القومية (النمساوية) والأوروبية مستوى عال من الجودة والأمان على السلع النمساوية. وعلى الرغم من ذلك قد يكون من الضروري موائمة المنتجات مع المعطيات القانونية والمعيارية في البلد الهدف، بحيث يسمح بدخولها إلى السوق.
وإذا كنت بحاجة إلى معلومات حول المعايير واللوائح القانونية السارية في البلد المصدر إليها، نرجو التوجه إلى خدمة العملاء لدى المواصفات القياسية النمساوية.
الموصفات القياسية النمساوية (Austrian Standards)
Heinestraße 38
1020 فيينا
النمسا
0043121300300
0043121300355
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
الاستعلامات عن المعايير المناسبة لأحد المنتجات التي ترغب في استيرادها من النمسا، تقدمها لك عادة الجهة الصانعة. وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه المعايير، فيمكنك التوجه إلى المواصفات القياسية النمساوية(Austrian Standards) .
وتحصل لدى المواصفات القياسية النمساوية ـ بمقابل مادي ـ على جميع المعايير والمرجعيات الضرورية. وبناء على طلبك يقوم الموظفون أيضا بإجراء بحث عن المعايير السارية في البلد الهدف ويوفرون لك المستندات الأصلية.
أين تحصل على المعايير
العنوان الأول للحصول على المعايير والمواصفات القياسية وغير ذلك من المرجعيات، سواء كان مصدرها النمسا أو أي مكان في العالم، هو المواصفات القياسية النمساوية. في متجر الويب التابع للمواصفات القياسية النمساوية يمكنك على مدار الساعة البحث أونلاين مجانا وكذلك يمكنك الطلب. أدخل في حقل البحث كلمة بحث أو رقم وثيقة أو عنوان وثيقة أو جزءً من العنوان. وفي شريط الملاحة الأيسر يمكنك تنقيح نتيجة البحث طبقا للسريان وتاريخ الإصدار والتخصص والناشر ورقم ICS.
ويتاح لك الاطلاع على قرابة 200.000 وثيقة ويمكنك الحصول على النص الكامل مقابل رسوم المالية. ومنها
- جميع المعايير النمساوية ÖNORMEN شاملة جميع المعايير الأوروبية (EN) باللغتين الألمانية والإنجليزية
- معايير ONR (المرجعيات التي تشبه المعايير)
- جميع المعايير الدولية (ISO, IEC)
- وكذلك سلسلة من المعايير الأجنبية، على سبيل المثال معيار DIN (أيضا باللغتين الألمانية والإنجليزية)، ومعيار SNV (سويسرا)، ومعيار BSI (المملكة المتحدة) الخ.
- الوثائق الخاصة بواضعي القواعد المرجعية، مثل ASTM، IEEE، ...
وبناء على الطلب توفر لك المواصفات القياسية النمساوية، المعايير من جميع أنحاء العالم.
وتجد المزيد من المعلومات على https://www.austrian-standards.at/en/ أو توجه إلى:
الموصفات القياسية النمساوية (Austrian Standards)
Heinestraße 38
1020 فيينا
النمسا
0043121300805
0043121300300
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
تحدد المعايير اشتراطات الجودة الواجب توافرها في المنتجات والخدمات وتنظم الخطوات والعمليات وتقرر طرق الفحص. وحتى يستطيع المنتج أو العارض أن يثبت تطابق منتجاته / خدماته مع جميع اشتراطات أحد المعايير، توجد إمكانية الحصول على اعتماد في مختلف المجالات.
وتقدم المواصفات القياسية النمساوية مختلف إمكانيات الاعتماد.
اعتماد المواصفات القياسية النمساوية (Austrian Standards Certification)
مهندس دكتور بيتر يونس ,مدير الاعتماد
Heinestraße 38
1020 فيينا
النمسا
0043121300413
0043121300520
p.jonas@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/products-solutions/certification