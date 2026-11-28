تتميز الشركات التجارية النمساوية بشكل خاص بمعرفتها الدقيقة والتفصيلية لأسواق أوروربا الوسطى والشرقية. ومن الطبيعي أن تكون شركات التجارة الخارجية النمساوية عملياً ممثلةً في كل الأسواق العالمية. وتجعل درجة المرونة العالية التي تتمتع بها شركات التجارة الخارجية النمساوية بإيصال السلع إلى كل نقطة ممكنة،إضافةً إلى الخبرة الفنية اللآزمة، من هذه الشركات شركاء مرغوب بهم وموثوقين
كذلك وحسب تقديرات الهيئة الاتحادية للتجارة الخارجية، تبلغ قيمة تجارة العبور كقيمة دخل للنمسا، حجماً يقدر باثنين إلى ثلاثة مليارات يورو. كما تشكل الخبرات الفنية لشركات التجارة الخارجية النمساوية حجر بناء أساسي في نجاحات الصادرات النمساوية في الأعوام الفائتة
ويقدم التعاون والتعامل مع شركات التجارة الخارجية النمساوية فوائد وميزات عديدة للمنتجين الوطنيين والدوليين منها
- تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى أثناء استكشاف الأسواق والتعامل معها
- الاستفادة بأسعار مناسبة، من خبرات نوعية تم اكتسابها خلال سنوات طويلة
- تجاوز المسافات وفروق التوقيت في الوصول إلى الأسواق
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