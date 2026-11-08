Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems bietet ein hochprofitables Fertigteil-System, welches sich innerhalb kürzester Zeit rechnet, an. Die hochwertigen Wandelemente können aus Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Betonstein und anderen mineralischen Baustoffen effizient und wirtschaftlich hergestellt werden.
Gesucht: Kunden
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Firmensitz
4600 Wels
Österreich
Firmenprofil
Redblocsystems bietet ein hochprofitables Fertigteil-System, welches sich innerhalb kürzester Zeit rechnet, an. Die hochwertigen Wandelemente können aus Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Betonstein und anderen mineralischen Baustoffen effizient und wirtschaftlich hergestellt werden.
Vorteile:
- erprobte Fertigteil-Technologie
- „just-in-time“ Fertigung
- hohe Qualität und Genauigkeit
- exakte Ausschnitte (Dachschrägen, Fenster etc.)
- kurze Bauzeiten
- kalkulierbare Kosten
- alle Gebäudearten sind möglich
Redblocsystems vereint die hervorragenden Vorteile der Massivbauweise hinsichtlich Wohnqualität, Nachhaltigkeit, Wärme- und Schallschutz mit der Effizienzsteigung der Fertigteilbauweise.
Geschäftswunsch
DIE ZUKUNFT AM BAU. EFFIZIENT UND VOLLAUTOMATISCH.
Redblocsystems bietet schlüsselfertige voll- und halbautomatische Anlagen zur Vorfabrikation von Wandelementen an. Fertigteile werden nach Maß hergestellt. Alle Sonderformen, wie Dachschrägen, Installationskanäle, Öffnungen für Fenster und Türen, werden vollautomatisch gefertigt.
Redblocsystems verfügt über die notwendigen bautechnischen Zulassungen und bietet sein Know-how im Rahmen der Lizenzgewährung. Redblocsystems ist die zukunftssichere Lösung des Fachkräftemangels und steigert die Produktivität am Bau.
Zielgruppe sind Baustoffhersteller und Bauunternehmen.