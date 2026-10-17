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Baubot GmbH

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Baubot is an Austrian startup transforming construction with mobile robotic systems.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Baubot GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
Austria
+43676354 3304
office@baubot.com
http://www.baubot.com
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