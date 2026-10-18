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TÜV AUSTRIA TVFA Prüf- und Forschungs GmbH

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

TÜV AUSTRIA TVFA Prüf- und Forschungs GmbH
Deutschstraße 10
1230 Wien
Austria
+4316650600
+431665060066
office@tvfa.at
http://www.tvfa.at
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