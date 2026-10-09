Acredia Versicherung AG
En bref
55 % de part de marché et un ensemble des risques de 29,9 milliards d'euros : ACREDIA est la première compagnie d'assurance-crédit autrichienne et protège les créances en Autriche et à l'étranger. Elle surveille les risques pour ses assurés et intervient si un client ne peut pas payer.
55 % de part de marché et un ensemble des risques de 29,9 milliards d'euros : ACREDIA est la première compagnie d'assurance-crédit autrichienne et protège les créances en Autriche et à l'étranger. Elle surveille les risques pour ses assurés et intervient si un client ne peut pas payer.
Le chiffre d'affaires du groupe ...
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1030 Wien
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4020 Linz
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Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
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