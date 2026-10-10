Binder + Co AG
En bref
Binder+Co est un spécialiste international des machines et installations complètes pour le broyage, le tamisage, la préparation thermique ou par voie liquide, le tri ainsi que l'emballage et la palettisation des matières premières de toutes sortes.
Binder+Co est un spécialiste international des machines et installations complètes pour le broyage, le tamisage, la préparation thermique ou par voie liquide, le tri ainsi que l'emballage et la palettisation des matières premières de toutes sortes.
L'entreprise styrienne de Gleisdorf est un leader mondial du ...
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siège social
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Autriche
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