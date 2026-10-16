voestalpine BÖHLER Bleche GmbH & Co KG
En bref
voestalpine BÖHLER Bleche est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de tôles en acier laminées croisées. Les clients ont ainsi accès à un produit très homogène sur le plan de ses caractéristiques techniques, mécaniques et physiques. Les aciers lédéburitiques pour travail à froid regroupent ces propriétés avec la ...
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siège social
voestalpine BÖHLER Bleche GmbH & Co KG
Böhler-Gasse 1
8680 Mürzzuschlag
Autriche
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