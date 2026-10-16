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Braun Maschinenfabrik GmbH

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La société BRAUN Maschinenfabrik, fondée en 1848, est célèbre pour ses machines et installations performantes et novatrices d'un point de vue technologique.

La société BRAUN est le leader mondial du secteur des tronçonneuses et rectifieuses grâce à ses tronçonneuses haute capacité, à ses rectifieuses haute pression ...

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Braun Maschinenfabrik GmbH
Eternitstraße 1
4840 Vöcklabruck
Autriche
+437672724630
office@braun.at
https://www.braun-tech.com
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