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Candol Produktions- und HandelsgesmbH

En bref
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Candol est une entreprise familiale autrichienne fondée en 1989 et spécialisée dans la culture exclusive de l'art de la table. Les produits issus de sa propre production tels que le linge de table "Magic Linen" et les lampes de table "Miracle Lamps" possèdent le label de qualité "Austria Gütesiegel".

Avantage du ...

secteur

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siège social

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Autriche
+432236226250
+43223646883
sales@candol.com
http://www.candol.com
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