Handl Tyrol GmbH
En bref
Depuis plus de 115 ans l'entreprise familiale HANDL TYROL de tradition tyrolienne propose des spécialités comme du lard, du jambon, du saucisson sec et du rôti de qualité supérieure. Les spécialités tyroliennes originales de HANDL TYROL sont fabriquées avec beaucoup d'amour et de soin selon un procédé traditionnel et ...
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Handl Tyrol GmbH
Bundesstraße 33
6551 Pians
Autriche
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Saurs 45
6491 Schönwies
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