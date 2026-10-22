Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
contact
filiales dans ce pays
R4A 5A4 West St. Paul
Canada
siège social
1010 Wien
Autriche
4021 Linz
Autriche
Profil de l'entreprise
L'entreprise familiale autrichienne Plasser & Theurer marque de son empreinte les standards de la construction de voies ferrées depuis plus de 70 ans. Le pionnier de la construction ferroviaire a déjà livré 17 800 machines dans 110 pays. La gamme de machines couvre presque toutes les opérations nécessaires à l'entretien, à la construction et à la transformation des voies ferrées. Dans le cadre du service global, 22 entreprises partenaires assurent la maintenance des produits sur un cycle de vie de plusieurs décennies. Une utilisation simple grâce à l'IA, des solutions de bout en bout et des entraînements respectueux du climat caractérisent les nouvelles offres.
opportunités d'affaires
Exportation de machines de construction ferroviaire
Plasser & Theurer propose des machines et des systèmes de machines pour ces tâches de construction et d'entretien des voies ferrées :
• Bourrage
• Répartition du ballast et nivellement
• Stabilisation et compactage
• Nettoyage du lit
• Amélioration de la planéité
• Logistique du matériel
• Transformation et construction de voies ferrées
• Transformation et construction d'aiguillages
• Traitement mobile des rails
• Travaux de mesure
• Construction de caténaires
• Entretien de la voie avec automotrice de surface
• Tâches spéciales