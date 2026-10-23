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STRABAG AG

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La société STRABAG Wassertechnik construit des installations d'épuration et de traitement des eaux, des usines simples de traitement des déchets solides, ainsi que la construction et la fermeture de décharges en Europe centrale et méridionale, ainsi que dans certains pays hors Europe.

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L5N 2V8 Mississauga
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