La société Tiroler Rohre GmbH (TRM) développe, produit et commercialise des systèmes de tuyaux et de pieux en fonte ductile de haute qualité pour le transport de l'eau et les travaux spéciaux de génie civil.

Les produits sont performants, durables et robustes. Ils se distinguent tout particulièrement par leurs avantages écologiques et économiques. Grâce aux propriétés de la fonte ductile et à son expertise dans les domaines d'application des produits, la société Tiroler Rohre GmbH est en mesure de relever les défis les plus extrêmes.

Les domaines d'application des systèmes de tuyaux ductiles sont nombreux :

• Approvisionnement en eau potable

• Traitement des eaux usées

• Conduites de turbine

• Installations d'enneigement

• Conduites d'eau d'extinction

• Procédures d'installation sans tranchée