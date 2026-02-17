L’avion

Les principaux aéroports proposants des vols nationaux et internationaux sont les suivants:

Transport vers l’aéroport

Un train, le City Airport Train (CAT), assure une liaison entre le centre de Vienne (Gare : Bahnhof Wien Mitte) et l’aéroport de Vienne. La durée du trajet est de 16 minutes.

Des bus font la navette entre l’aéroport et les gares Westbahnhof, Schwedenplatz et Kagran.

Les Airport-Taxis attendent les passagers à l'aéroport Schwechat. Ils doivent être réservés au préalable et proposent un forfait (bagages inclus) sans supplément pour le trajet à vide.

Le train

Il existe des liaisons internationales à destination de la quasi-totalité des pays européens.

Liaisons auto-train quotidiennes.





La voiture

Le code de la route et la signalisation routière autrichienne correspondent généralement à ceux des autres pays européens. L’ensemble des autoroutes et des voies rapides en Autriche sont payantes. Sur les routes autrichiennes, en dehors des agglomérations, il est obligatoire de disposer de gilets de signalisation. Le taux d’alcoolémie maximal autorisé est de 0,5 g/l. Le port de la ceinture est obligatoire.

Les limitations de vitesse applicables sont généralement les suivantes (sauf autre signalisation routière):

en agglomération, entre les deux panneaux délimitant une commune : 50 km/h

sur route : 100 km/h

sur autoroute : 130 km/h





Les taxis

Les taxis circulants dans les grandes villes sont équipés de taximètres homologués et étalonnés. Le tarif est calculé en fonction de la distance parcourue (en km) et de la durée du trajet.

Le bateau

Plusieurs sociétés proposent différents trajets sur le Danube.

Par ailleurs, sur les bords des lacs autrichiens on trouvera de nombreuses navettes et bateaux d'excursions.



Le bus

La société ÖBB Postbus propose près de 21 100 arrêts dans toute l'Autriche avec 800 itinéraires. La quasi-totalité des sites touristiques est accessible en autobus.

Les téléphériques

L’Autriche dispose d’environ 3.000 téléphériques, télésièges et remontées mécaniques.