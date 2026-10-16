Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Das niederösterreichische Traditionsunternehmen Zelisko steht seit 1918 im Dienste der Energie- und Verkehrstechnik. In den drei Unternehmensbereichen werden Mittelspannungs-Messwandler, Signalsysteme für Eisenbahn und Straße sowie Verkehrsmanagementsysteme für den öffentlichen Verkehr produziert.
Das niederösterreichische Traditionsunternehmen Zelisko steht seit 1918 im Dienste der Energie- und Verkehrstechnik. In den drei Unternehmensbereichen werden Mittelspannungs-Messwandler, Signalsysteme für Eisenbahn und Straße sowie Verkehrsmanagementsysteme für den öffentlichen Verkehr produziert.
Zelisko Produkte ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Beethovengasse 43-45
2340 Mödling
Österreich
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