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crashwise FlexkapG

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Crashwise digitalisiert und automatisiert den gesamten Unfallprozess – vom Schadenereignis bis zur Abrechnung.

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Firmensitz

crashwise FlexkapG
Ziestgasse 2
1140 Wien
Österreich
+436764788057
doris.zuba-stark@crashwise.app
https://www.crashwise.app/de
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Crashwise digitalisiert und automatisiert den gesamten Unfallprozess – vom Schadenereignis bis zur Abrechnung. Die KI-gestützte Plattform erfasst, prüft und strukturiert Unfalldaten in Echtzeit, erstellt automatisierte Schadenslisten und signierte Reports und verbindet Flotten, Versicherer und Werkstätten in einem nahtlosen digitalen Workflow. So reduzieren Unternehmen Aufwand, Ausfallzeiten und Reparaturkosten.

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© crashwise FlexkapG
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Geschäftswunsch

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Digitale Unfallabwicklung für Unternehmen mit Fahrzeugflotten

Crashwise unterstützt Unternehmen mit Fahrzeugflotten bei der digitalen Unfallabwicklung. Die Plattform umfasst KI-gestützte Unfallerfassung, automatisierte Schadenslisten, signierte PDF-Reports und die strukturierte Weiterleitung an Werkstattpartner. So reduzieren Flottenbetreiber Verwaltungsaufwand, Fahrzeugausfallzeiten und Reparaturkosten.

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