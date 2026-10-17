crashwise FlexkapG
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Firmensitz
1140 Wien
Österreich
Firmenprofil
Crashwise digitalisiert und automatisiert den gesamten Unfallprozess – vom Schadenereignis bis zur Abrechnung. Die KI-gestützte Plattform erfasst, prüft und strukturiert Unfalldaten in Echtzeit, erstellt automatisierte Schadenslisten und signierte Reports und verbindet Flotten, Versicherer und Werkstätten in einem nahtlosen digitalen Workflow. So reduzieren Unternehmen Aufwand, Ausfallzeiten und Reparaturkosten.
Geschäftswunsch
Digitale Unfallabwicklung für Unternehmen mit Fahrzeugflotten
Crashwise unterstützt Unternehmen mit Fahrzeugflotten bei der digitalen Unfallabwicklung. Die Plattform umfasst KI-gestützte Unfallerfassung, automatisierte Schadenslisten, signierte PDF-Reports und die strukturierte Weiterleitung an Werkstattpartner. So reduzieren Flottenbetreiber Verwaltungsaufwand, Fahrzeugausfallzeiten und Reparaturkosten.