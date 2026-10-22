Doka GmbH
Kurze Info über uns
Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Schalungstechnik für alle Bereiche am Bau.
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Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 70 Ländern verfügt Doka über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die rasche und professionelle ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Österreich
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