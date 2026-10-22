Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Komptech GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Komptech ist ein führender internationaler Technologieanbieter von Maschinen und Systemen für die mechanische und biologische Behandlung fester Abfälle und Biomasse. Die Komptech-Produktpalette umfasst mehr als 30 unterschiedliche Maschinentypen, mit denen Komptech in den Kompetenzfeldern Behandlung fester Abfälle ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Komptech GmbH
Kühau 37
8130 Frohnleiten
Österreich
+4331265050
info@komptech.com
http://www.komptech.com
vCard