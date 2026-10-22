Komptech GmbH
Kurze Info über uns
Komptech ist ein führender internationaler Technologieanbieter von Maschinen und Systemen für die mechanische und biologische Behandlung fester Abfälle und Biomasse. Die Komptech-Produktpalette umfasst mehr als 30 unterschiedliche Maschinentypen, mit denen Komptech in den Kompetenzfeldern Behandlung fester Abfälle ...
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Komptech GmbH
Kühau 37
8130 Frohnleiten
Österreich
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