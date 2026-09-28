Österreichisches Netzwerk in Kroatien

Österreichische Botschaft Zagreb
Botschafter: Mag. Yvonne TONČIĆ-SORINJ
Radnička cesta 80, 9. Stockwerk
10000 Zagreb
+385 1 4881050
+385 1 4834461
agram-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/agram.html
Auf der Homepage der Österreichischen Botschaft Zagreb finden Sie wichtige Informationen über und aus Österreich in den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft und Tourismus bieten. Darüber hinaus finden Sie die wesentlichen Informationen zu konsularischen Fragen für in Kroatien lebende oder weilende ÖsterreicherInnen, sowie zu Visaantragstellung für Reisen nach Österreich. Für Auslandsösterreicher:innen empfiehlt sich eine kostenlose Registrierung über die Webseite des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/. Die Registrierung ermöglicht es der österreichischen Botschaft im Bedarfsfall rasch, unbürokratisch und effizient Hilfe zu leisten!
Österreichisches AußenwirtschaftsCenter Zagreb
Der österreichische Wirtschaftsdelegierte: MMag. Gerhard Schlattl
Ilica 12
10000 Zagreb
+385 1 4881900
+385 1 4881912
zagreb@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/hr
Österreich Werbung
Österreichisches Kulturforum
Gundulićeva 3
10000 Zagreb
+385 1 4881250
+385 1 4830739
agram-kf@bmeia.gv.at
http://www.kulturforum-zagreb.org
Sonstige österreichische Institutionen in Kroatien
Attaché für Land- und Forstwirtschaft und Umwelt in Kroatien
Attaché: Dr. Christian Brawenz
Radnička cesta 80, 9. Stockwerk
10000 Zagreb
+385 1 4862083
+385 1 4850456
christian.brawenz@bmlfuw.gv.at
Österreichische Honorarkonsulate in Kroatien
Honorarkonsulat in Rijeka
Stjepana Istranina Konzula 2, konzulat.republike.austrije@ri.t-com.hr
51000 Rijeka
Honorarkonsulat in Split
Klaićeva poljana 1
21000 Split
+385 21 362308
+385 21 362308
konzulat.austrija.split@mrklic-partneri.hr
HONORARKONSULAT IN PULA
Marulićeva 3, info@at-konzulat-pula.hr
52100 Pula