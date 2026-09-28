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Österreichisches Netzwerk in Kroatien

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Hier finden Sie das Österreichische Netzwerk in Kroatien
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Österreichische Botschaft Zagreb


Botschafter: Mag. Yvonne TONČIĆ-SORINJ

Radnička cesta 80, 9. Stockwerk
10000 Zagreb

+385 1 4881050
+385 1 4834461
agram-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/agram.html

Auf der Homepage der Österreichischen Botschaft Zagreb finden Sie wichtige Informationen über und aus Österreich in den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft und Tourismus bieten. Darüber hinaus finden Sie die wesentlichen Informationen zu konsularischen Fragen für in Kroatien lebende oder weilende ÖsterreicherInnen, sowie zu Visaantragstellung für Reisen nach Österreich. Für Auslandsösterreicher:innen empfiehlt sich eine kostenlose Registrierung über die Webseite des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/. Die Registrierung ermöglicht es der österreichischen Botschaft im Bedarfsfall rasch, unbürokratisch und effizient Hilfe zu leisten!

Österreichisches AußenwirtschaftsCenter Zagreb


Der österreichische Wirtschaftsdelegierte: MMag. Gerhard Schlattl

Ilica 12
10000 Zagreb

+385 1 4881900
+385 1 4881912
zagreb@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/hr


Österreich Werbung



info@austria.info
http://www.austria.info/hr


Österreichisches Kulturforum



Gundulićeva 3
10000 Zagreb

+385 1 4881250
+385 1 4830739
agram-kf@bmeia.gv.at
http://www.kulturforum-zagreb.org


Sonstige österreichische Institutionen in Kroatien


Attaché für Land- und Forstwirtschaft und Umwelt in Kroatien


Attaché: Dr. Christian Brawenz

Radnička cesta 80, 9. Stockwerk
10000 Zagreb

+385 1 4862083
+385 1 4850456
christian.brawenz@bmlfuw.gv.at


Österreichische Honorarkonsulate in Kroatien


Honorarkonsulat in Rijeka



Stjepana Istranina Konzula 2, konzulat.republike.austrije@ri.t-com.hr
51000 Rijeka

+385 51 338554
+385 51 338554



Honorarkonsulat in Split



Klaićeva poljana 1
21000 Split

+385 21 362308
+385 21 362308
konzulat.austrija.split@mrklic-partneri.hr


HONORARKONSULAT IN PULA



Marulićeva 3, info@at-konzulat-pula.hr
52100 Pula






Letzte Änderung : 28. September 2026