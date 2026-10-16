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NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

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NGR entwickelt, fertigt und vertreibt maßgeschneiderte Kunststoff-Recycling-Lösungen. Diese realisieren „Zero-Scrap-Productions“ für Abfälle aus der Kunststoffverarbeitung, oder bei Post Consumer Kunststoffen qualitätsvolle neue Kunststoffgranulate.

Mit der neuen LSP-Technologie verlassen PET-Werkstoffe den ...

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NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
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4101 Feldkirchen an der Donau
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