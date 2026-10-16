NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
Kurze Info über uns
NGR entwickelt, fertigt und vertreibt maßgeschneiderte Kunststoff-Recycling-Lösungen. Diese realisieren „Zero-Scrap-Productions“ für Abfälle aus der Kunststoffverarbeitung, oder bei Post Consumer Kunststoffen qualitätsvolle neue Kunststoffgranulate.
NGR entwickelt, fertigt und vertreibt maßgeschneiderte Kunststoff-Recycling-Lösungen. Diese realisieren „Zero-Scrap-Productions“ für Abfälle aus der Kunststoffverarbeitung, oder bei Post Consumer Kunststoffen qualitätsvolle neue Kunststoffgranulate.
Mit der neuen LSP-Technologie verlassen PET-Werkstoffe den ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
Gewerbepark 22
4101 Feldkirchen an der Donau
Österreich
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