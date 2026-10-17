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AGATEX Feinchemie GmbH

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AGATEX has been developing, producing and distributing speciality chemical products.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

AGATEX Feinchemie GmbH
Aichham 11
4650 Edt bei Lambach
Austria
+437245323410
+437245323418
office@agatex.at
http://www.agatex.at
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