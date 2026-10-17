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Faigle Kunststoffe GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Faigle Kunststoffe GmbH
Landstraße 31
6971 Hard
Austria
+4355746811
+43557468111809
kunststoffe@faigle.com
http://www.faigle.com
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