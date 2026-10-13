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Anton Paar GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Anton Paar GmbH
Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
Austria
+433162570
+43316257257
info@anton-paar.com
https://www.anton-paar.com
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