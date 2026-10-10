AGRU Kunststofftechnik est l'un des principaux fabricants autrichiens de systèmes de canalisations résistants à la corrosion pour le dessalement de l'eau de mer (SWRO), les systèmes industriels de traitement et de refroidissement de l'eau, l'industrie minière ainsi que les projets d'infrastructure communaux.

Le portefeuille de produits comprend des systèmes de tuyaux, des raccords, des plaques de protection du béton, des produits semi-finis et des membranes d'étanchéité en PE 100-RC, PP, PVDF, ECTFE, FEP et PFA.

Domaines d'applications : Conduites d'eau de mer d'intake et d'outfall, conduites basse pression et haute pression dans des installations de dessalement RO, systèmes d'eau de refroidissement, conduites de processus, réseaux d'eau potable, d'eaux usées et de drainage.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.