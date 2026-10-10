agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
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siège social
4540 Bad Hall
Autriche
Profil de l'entreprise
AGRU Kunststofftechnik est l'un des principaux fabricants autrichiens de systèmes de canalisations résistants à la corrosion pour le dessalement de l'eau de mer (SWRO), les systèmes industriels de traitement et de refroidissement de l'eau, l'industrie minière ainsi que les projets d'infrastructure communaux.
Le portefeuille de produits comprend des systèmes de tuyaux, des raccords, des plaques de protection du béton, des produits semi-finis et des membranes d'étanchéité en PE 100-RC, PP, PVDF, ECTFE, FEP et PFA.
Domaines d'applications : Conduites d'eau de mer d'intake et d'outfall, conduites basse pression et haute pression dans des installations de dessalement RO, systèmes d'eau de refroidissement, conduites de processus, réseaux d'eau potable, d'eaux usées et de drainage.
opportunités d'affaires
DES SOLUTIONS TECHNIQUES EN PLASTIQUE FABRIQUÉES EN AUTRICHE
AGRU souhaite développer sa présence au Maroc et en Afrique du Nord et recherche pour cela :
- Bureaux d'études et d'ingénierie
- Entreprises EPC
- Utilisateurs finaux et exploitants industriels
Si vous travaillez dans le domaine de l'eau, de l'énergie ou des infrastructures industrielles et que vous recherchez des solutions système fiables à long terme, sans corrosion et optimisées pour l'exploitation, AGRU se réjouit d'échanger avec vous et d'envisager d'éventuelles coopérations.