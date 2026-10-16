Cimbria Heid GmbH
En bref
Les installations et machines conçues par Cimbria Heid pour le conditionnement des céréales, des semences agricoles et des produits céréaliers sont caractérisées par une norme technologique élevée. Environ 95 % de la production est destinée à l'exportation internationale, un domaine source de succès.
Les installations et machines conçues par Cimbria Heid pour le conditionnement des céréales, des semences agricoles et des produits céréaliers sont caractérisées par une norme technologique élevée. Environ 95 % de la production est destinée à l'exportation internationale, un domaine source de succès.
Les ...
contact
contact
siège social
Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstraße 4
2000 Stockerau
Autriche
2000 Stockerau
Autriche