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Cimbria Heid GmbH

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Les installations et machines conçues par Cimbria Heid pour le conditionnement des céréales, des semences agricoles et des produits céréaliers sont caractérisées par une norme technologique élevée. Environ 95 % de la production est destinée à l'exportation internationale, un domaine source de succès.

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siège social

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstraße 4
2000 Stockerau
Autriche
+4322666990
+43226665590
Cimbria.Heid@AGCOcorp.com
http://www.cimbria.com
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