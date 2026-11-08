EMPL Fahrzeugwerk GmbH
En bref
EMPL est le premier fabricant européen de structures spéciales sur mesure pour châssis de poids lourds. Les produits adaptés aux exigences spécifiques des clients sont connus dans le monde entier et ont largement fait leurs preuves.
EMPL est le premier fabricant européen de structures spéciales sur mesure pour châssis de poids lourds. Les produits adaptés aux exigences spécifiques des clients sont connus dans le monde entier et ont largement fait leurs preuves.
En tant que partenaire dans le domaine des constructions spéciales, EMPL propose un ...
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siège social
EMPL Fahrzeugwerk GmbH
Gewerbestraße 12
6272 Kaltenbach im Zillertal
Autriche
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