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ESL Advanced Information Technology GmbH

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ESLAIT Advanced Information Technology GmbH a été fondée en 1999. ESLAIT mise sur le développement et l'intégration de systèmes de commande et de guidage militaires, stratégiques et tactiques tels que les tourelles télécommandées, les lance-obus, les véhicules de reconnaissance et les systèmes C4I.

Grâce à son ...

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