français
Seitennavigation
Inhalt

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

En bref
logo

Franz RÜBIG & Söhne Gesenkschmiede a été fondée en 1946 et est l'usine principale du groupe RÜBIG.

secteur

contact

contact

siège social

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Autriche
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
vCard