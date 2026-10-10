Getzner Werkstoffe GmbH
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siège social
6706 Bürs
Autriche
Profil de l'entreprise
Les réseaux ferroviaires se sont développés dans le monde entier pour permettre une circulation durable des personnes et des marchandises. Les voies ferrées et les zones bâties se rapprochent donc de plus en plus.
Avec ses solutions pour les superstructures, Getzner Werkstoffe GmbH contribue à réduire efficacement les vibrations, l'usure et le bruit. Getzner prolonge les intervalles de maintenance ainsi que la durée de vie des installations de voies. Avec ses matériaux, l'entreprise apporte un degré d'élasticité bien défini aux superstructures ferroviaires et améliore ainsi la sécurité et la disponibilité des voies ferrées.
Les points forts de Getzner sont :
- l'isolation contre les vibrations
- la protection des superstructures
- la protection contre le bruit
opportunités d'affaires
DURABLES ET SÛRES : DES SOLUTIONS EFFICACES POUR LA PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS ET DES SUPERSTRUCTURES
Les solutions ferroviaires de Getzner Werkstoffe GmbH sont conçues pour répondre aux exigences de toutes les charges par essieu et de toutes les vitesses. Elles sont utilisées dans le monde entier et montrent la voie.
Avantages pour les clients :
- Une meilleure qualité de vie et un plus grand confort de travail pour les riverains
- Une plus grande disponibilité et une plus longue durée de vie des lignes ferroviaires
- Une réduction des dépenses de maintenance et des coûts du cycle de vie pour la construction ferroviaire et les compagnies ferroviaires