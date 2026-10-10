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Getzner Werkstoffe GmbH

En bref
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Getzner Werkstoffe est le spécialiste leader de l'isolation antivibratoire et de l'élasticité pour les superstructures ferroviaires.

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siège social

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Autriche
+4355522010
+43555220191722
info.buers@getzner.com
http://www.getzner.com
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Les réseaux ferroviaires se sont développés dans le monde entier pour permettre une circulation durable des personnes et des marchandises. Les voies ferrées et les zones bâties se rapprochent donc de plus en plus.
Avec ses solutions pour les superstructures, Getzner Werkstoffe GmbH contribue à réduire efficacement les vibrations, l'usure et le bruit. Getzner prolonge les intervalles de maintenance ainsi que la durée de vie des installations de voies. Avec ses matériaux, l'entreprise apporte un degré d'élasticité bien défini aux superstructures ferroviaires et améliore ainsi la sécurité et la disponibilité des voies ferrées.

Les points forts de Getzner sont :
- l'isolation contre les vibrations
- la protection des superstructures
- la protection contre le bruit

Image d'illustration
Points forts © Getzner Werkstoffe GmbH
Image d'illustration
Solutions ciblées pour les superstructures sur ballast ou sur voie sans ballast © Getzner Werkstoffe GmbH
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

DURABLES ET SÛRES : DES SOLUTIONS EFFICACES POUR LA PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS ET DES SUPERSTRUCTURES

Les solutions ferroviaires de Getzner Werkstoffe GmbH sont conçues pour répondre aux exigences de toutes les charges par essieu et de toutes les vitesses. Elles sont utilisées dans le monde entier et montrent la voie.

Avantages pour les clients :
- Une meilleure qualité de vie et un plus grand confort de travail pour les riverains
- Une plus grande disponibilité et une plus longue durée de vie des lignes ferroviaires
- Une réduction des dépenses de maintenance et des coûts du cycle de vie pour la construction ferroviaire et les compagnies ferroviaires

Image d'illustration
Une élasticité définie pour les superstructures ferroviaires © Getzner Werkstoffe GmbH