Les réseaux ferroviaires se sont développés dans le monde entier pour permettre une circulation durable des personnes et des marchandises. Les voies ferrées et les zones bâties se rapprochent donc de plus en plus.

Avec ses solutions pour les superstructures, Getzner Werkstoffe GmbH contribue à réduire efficacement les vibrations, l'usure et le bruit. Getzner prolonge les intervalles de maintenance ainsi que la durée de vie des installations de voies. Avec ses matériaux, l'entreprise apporte un degré d'élasticité bien défini aux superstructures ferroviaires et améliore ainsi la sécurité et la disponibilité des voies ferrées.

Les points forts de Getzner sont :

- l'isolation contre les vibrations

- la protection des superstructures

- la protection contre le bruit

Points forts © Getzner Werkstoffe GmbH