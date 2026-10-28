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KWB Energiesysteme GmbH

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KWB est une entreprise aux racines autrichiennes et active dans le monde entier dont les compétences principales reposent sur le développement et la production de chaudières à biomasse. KWB fait partie des fournisseurs leaders de solutions de chauffage à énergies renouvelables en Autriche et dans toute l'Europe.

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siège social

KWB Energiesysteme GmbH
Industriestraße 235
8321 St. Margarethen an der Raab
Autriche
+43311561160
+43311561164
office@kwb.at
http://www.kwb.at
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