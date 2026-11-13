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Hexagon | NEXTSENSE

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En tant que leader technologique mondial, NEXTSENSE a développé le principe breveté CALIPRI. La mesure de profilés sans contact et l'inspection de surface avec correction automatique de l'inclinaison et de la rotation éliminent complètement les influences de l'utilisateur.

Les systèmes de mesure et d'essai mobiles et ...

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