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NTS Retail GmbH & Co KG

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NTS Retail développe des logiciels commerciaux agiles pour les opérateurs de télécommunications. NTS Retail aide ses clients à optimiser leur environnement commercial et à parvenir ainsi à :

• une orientation client renforcée,
• une meilleure performance de vente, et
• des coûts opérationnels minimaux.

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+43506877070
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