Raiffeisen Bank International AG
En bref
Le marché domestique de la banque Raiffeisen Bank International AG (RBI) est constitué de l'Autriche et des pays d'Europe centrale et orientale.
Le marché domestique de la banque Raiffeisen Bank International AG (RBI) est constitué de l'Autriche et des pays d'Europe centrale et orientale.
En Autriche, la RBI est une banque commerciale et d'investissement leader et fait partie du plus grand groupe bancaire du pays.
Elle est présente dans l'ECE à travers ses ...
contact
contact
siège social
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Autriche
1030 Wien
Autriche