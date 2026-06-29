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ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a organisé, en coopération avec l’Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), une table ronde de haut niveau réunissant des représentants d’entreprises marocaines, des développeurs de projets ainsi que des acteurs économiques impliqués dans l’acquisition d’équipements et de machines en provenance d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse.

Cette rencontre a réuni les représentants des trois agences de crédit à l’exportation des pays DACH : Euler Hermes pour l’Allemagne (Thomas Baum et Anne Repsold), l’Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) pour l’Autriche (Markus Hoskovec et Wilhelm Schachinger) et SERV – Swiss Export Risk Insurance pour la Suisse (Dominique Aubert et Lars Ponterlitschek, PhD).

Les représentants des trois institutions ont présenté leurs instruments de financement, de couverture des risques et de garanties à l’exportation, destinés à faciliter les investissements et à soutenir les projets d’envergure au Maroc. L’événement s’est déroulé avec le soutien de l’Ambassadrice d’Autriche, Dr. Anna Jankovic, de l’Ambassadeur de Suisse, Valentin Zellweger, ainsi que du Chef de mission adjoint de l’Ambassade d’Allemagne, Stefan Bantle.

Les échanges ont notamment porté sur les possibilités de sécurisation des transactions internationales, le financement des acheteurs, la couverture des risques commerciaux et politiques ainsi que l’accompagnement des entreprises dans la réalisation de projets industriels. Cette rencontre a également permis d’identifier de nouvelles perspectives d’investissement et de renforcer le dialogue entre les institutions financières, les entreprises marocaines et les fournisseurs de technologies des pays DACH.

À l’issue de la table ronde, le programme s’est poursuivi par deux visites techniques. La délégation a tout d’abord visité PLASTIMA CANALISATIONS, où elle a été accueillie par son CEO, M. Yassine Benmlih. ADVANTAGE AUSTRIA remercie chaleureusement M. Benmlih pour son accueil, sa disponibilité et le partage de son expérience industrielle avec les participants.

La journée s’est achevée par une visite du salon Morocco Stitch & Tex, organisé à l’OFEC Casablanca. Cette rencontre avec les acteurs de l’industrie textile marocaine a permis de découvrir les dernières innovations du secteur, d’échanger sur les technologies et équipements disponibles et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération industrielle et commerciale.