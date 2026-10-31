FCC Austria GmbH
Kurze Info über uns
FCC Environment (Teil der FCC Group) bietet Umweltdienstleistungen für 60 Mio. Menschen in über 5.000 Gemeinden und 13 Ländern an. Diese Dienstleistungen reichen vom integrierten industriellen Management und der städtischen Abfallwirtschaft bis hin zu allen kommunalen Dienstleistungen und dem Facility Management. Dazu ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
FCC Austria GmbH
Hans-Hruschka-Gasse 9
2325 Himberg bei Wien
Österreich
2325 Himberg bei Wien
Österreich