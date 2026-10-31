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FCC Austria GmbH

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FCC Environment (Teil der FCC Group) bietet Umweltdienstleistungen für 60 Mio. Menschen in über 5.000 Gemeinden und 13 Ländern an. Diese Dienstleistungen reichen vom integrierten industriellen Management und der städtischen Abfallwirtschaft bis hin zu allen kommunalen Dienstleistungen und dem Facility Management. Dazu ...

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FCC Austria GmbH
Hans-Hruschka-Gasse 9
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