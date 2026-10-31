FCC Austria GmbH
Krótka informacja o
FCC Environment (cześć Grupy FCC) oferuje usługi z zakresu ochrony środowiska dla 60 mln ludzi w ponad 5000 gminach i w 13 państwach. Zakres oferowanych usług obejmuje od zintegrowanego zarządzania odpadami przemysłowymi i gospodarki odpadami miejskimi, po kompleksowe usługi komunalne i zarządzanie nieruchomościami. ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
FCC Austria GmbH
Hans-Hruschka-Gasse 9
2325 Himberg bei Wien
Austria
2325 Himberg bei Wien
Austria