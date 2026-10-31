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FCC Austria GmbH

Krótka informacja o
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FCC Environment (cześć Grupy FCC) oferuje usługi z zakresu ochrony środowiska dla 60 mln ludzi w ponad 5000 gminach i w 13 państwach. Zakres oferowanych usług obejmuje od zintegrowanego zarządzania odpadami przemysłowymi i gospodarki odpadami miejskimi, po kompleksowe usługi komunalne i zarządzanie nieruchomościami. ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

FCC Austria GmbH
Hans-Hruschka-Gasse 9
2325 Himberg bei Wien
Austria
+4322358550
+432235855603
him@fcc-group.at
http://www.fcc-group.at
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