Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

ACF Engineering & Automation GmbH

Kurze Info über uns
Logo

ACF ist Produzent von CORNERFORMER-Maschinen zur Herstellung von kalt geformten, geschlossenen Ecken an flachen Blechteilen. Diese neue Technik ersetzt das Schweißen und das Schleifen an den Ecken. Geformte Ecken sind von bester Qualität bei Edelstahlblech mit geschliffener Oberfläche. Diese Kaltformtechnik ist völlig ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

ACF Engineering & Automation GmbH
Kristein 2
4470 Enns
Österreich
+43722386476
sales1@acf.at
http://www.acf.at
vCard