ACF Engineering & Automation GmbH
Kurze Info über uns
ACF ist Produzent von CORNERFORMER-Maschinen zur Herstellung von kalt geformten, geschlossenen Ecken an flachen Blechteilen. Diese neue Technik ersetzt das Schweißen und das Schleifen an den Ecken. Geformte Ecken sind von bester Qualität bei Edelstahlblech mit geschliffener Oberfläche. Diese Kaltformtechnik ist völlig ...
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Firmensitz
ACF Engineering & Automation GmbH
Kristein 2
4470 Enns
Österreich
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