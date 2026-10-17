ACF Engineering & Automation GmbH
Krótka informacja o
Firma ACF specjalizuje się w produkcji maszyn CORNERFORMER do wytwarzania zamkniętych naroży z blachy płaskiej formowanych na zimno. Jest to nowa technologia zastępująca spawanie oraz szlifowanie, która może być stosowana do formowania części różnej wielkości wykonanych z blachy o różnej grubości. Metoda ta może być ...
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Jak nawiązać kontakt
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ACF Engineering & Automation GmbH
Kristein 2
4470 Enns
Austria
4470 Enns
Austria