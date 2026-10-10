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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.

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AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. - The Plastics Experts.
Hochwertige Produkte aus technischem Kunststoff

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Firmensitz

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
4540 Bad Hall
Österreich
+4372587900
+4372587902850
office@agru.at
https://www.agru.at
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Über das Unternehmen

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AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. - The Plastics Experts.
Hochwertige Produkte aus technischem Kunststoff

Als zuverlässiger, professioneller Lieferant bietet AGRU vom Halbzeug bis zum technologisch optimierten Spritzgussformteil alles aus einer Hand. 1948 von Alois Gruber sen. in Oberösterreich gegründet, zählt das Unternehmen heute weltweit zu den wichtigsten Komplettanbietern für hochwertige Rohrleitungssysteme, Halbzeuge, Betonschutzplatten und Dichtungsbahnen aus technischen Kunststoffen.

Mit Kompetenz und Erfahrung in der Verarbeitung von technischen Kunststoffteilen und Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen, ist AGRU in nahezu allen Industriebranchen vertreten.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
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Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Technische Kunststofflösungen Made in Austria

AGRU Kunststofftechnik bietet Rohrsysteme, Betonschutzplatten, Halbzeuge und Dichtungsbahnen aus den hochwertigen technischen Kunststoffen PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP und PFA. AGRU Produkte werden für industrielle Prozesse und kommunale Infrastrukturprojekte zum Schutz von Mensch und Umwelt eingesetzt.

AGRU sucht neben Vertriebspartnern auch Vertreter und neue Endabnehmer.

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