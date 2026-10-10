agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
4540 Bad Hall
Österreich
Firmenprofil
AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. - The Plastics Experts.
Hochwertige Produkte aus technischem Kunststoff
Als zuverlässiger, professioneller Lieferant bietet AGRU vom Halbzeug bis zum technologisch optimierten Spritzgussformteil alles aus einer Hand. 1948 von Alois Gruber sen. in Oberösterreich gegründet, zählt das Unternehmen heute weltweit zu den wichtigsten Komplettanbietern für hochwertige Rohrleitungssysteme, Halbzeuge, Betonschutzplatten und Dichtungsbahnen aus technischen Kunststoffen.
Mit Kompetenz und Erfahrung in der Verarbeitung von technischen Kunststoffteilen und Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen, ist AGRU in nahezu allen Industriebranchen vertreten.
Geschäftswunsch
Technische Kunststofflösungen Made in Austria
AGRU Kunststofftechnik bietet Rohrsysteme, Betonschutzplatten, Halbzeuge und Dichtungsbahnen aus den hochwertigen technischen Kunststoffen PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP und PFA. AGRU Produkte werden für industrielle Prozesse und kommunale Infrastrukturprojekte zum Schutz von Mensch und Umwelt eingesetzt.
AGRU sucht neben Vertriebspartnern auch Vertreter und neue Endabnehmer.