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ANDRITZ HYDRO GmbH

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ANDRITZ Hydropower ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke auf dem dynamisch wachsenden globalen Markt für erneuerbare Energien.

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Über das Unternehmen

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ANDRITZ Hydropower ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke auf dem dynamisch wachsenden globalen Markt für erneuerbare Energien.

Basierend auf 185 Jahren Erfahrung und einer weltweit installierten Leistung von 492 Gigawatt bietet das Unternehmen innovative Lösungen für neue und bestehende Wasserkraftwerke, von Kleinwasserkraftwerken bis hin zu Großanlagen.

Modernste digitale Lösungen, umfassende Dienstleistungen für den Betrieb und die Wartung ganzer Wasserkraftwerke sowie Turbogeneratoren für die thermische Industrie runden das Portfolio ab.

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Geschäftswunsch

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Wasserkraftwerke

Ausrüstungen für Neubau und Modernisierung

ANDRITZ Hydropower sucht Kontakte zu Organisationen, Kunden sowie Entwicklern für Wasserkraftwerke, die Interesse an elektromechanischen Ausrüstungen haben.

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