ANDRITZ HYDRO GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1120 Wien
Österreich
4030 Linz
Österreich
8160 Weiz
Österreich
Firmenprofil
ANDRITZ Hydropower ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke auf dem dynamisch wachsenden globalen Markt für erneuerbare Energien.
Basierend auf 185 Jahren Erfahrung und einer weltweit installierten Leistung von 492 Gigawatt bietet das Unternehmen innovative Lösungen für neue und bestehende Wasserkraftwerke, von Kleinwasserkraftwerken bis hin zu Großanlagen.
Modernste digitale Lösungen, umfassende Dienstleistungen für den Betrieb und die Wartung ganzer Wasserkraftwerke sowie Turbogeneratoren für die thermische Industrie runden das Portfolio ab.
Geschäftswunsch
Wasserkraftwerke
Ausrüstungen für Neubau und Modernisierung
ANDRITZ Hydropower sucht Kontakte zu Organisationen, Kunden sowie Entwicklern für Wasserkraftwerke, die Interesse an elektromechanischen Ausrüstungen haben.