© ANDRITZ HYDRO GmbH

ANDRITZ Hydropower jest jednym z czołowych światowych dostawców urządzeń elektromechanicznych oraz usług dla elektrowni wodnych na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku energii odnawialnej.

Bazując na 185-letnim doświadczeniu oraz łącznej mocy 492 GW zainstalowanej na całym świecie, firma oferuje innowacyjne rozwiązania zarówno dla nowych, jak i istniejących elektrowni wodnych – od małych elektrowni wodnych po obiekty wielkoskalowe.

Ofertę uzupełniają najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe, kompleksowe usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni wodnych oraz turbogeneratory przeznaczone dla energetyki cieplnej.

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