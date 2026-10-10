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ANDRITZ HYDRO GmbH

Krótka informacja o
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ANDRITZ Hydropower jest jednym z czołowych światowych dostawców urządzeń elektromechanicznych oraz usług dla elektrowni wodnych na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku energii odnawialnej.

Firma poszukuje: Klientów

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O firmie

Profil firmy

ANDRITZ Hydropower jest jednym z czołowych światowych dostawców urządzeń elektromechanicznych oraz usług dla elektrowni wodnych na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku energii odnawialnej.

Bazując na 185-letnim doświadczeniu oraz łącznej mocy 492 GW zainstalowanej na całym świecie, firma oferuje innowacyjne rozwiązania zarówno dla nowych, jak i istniejących elektrowni wodnych – od małych elektrowni wodnych po obiekty wielkoskalowe.

Ofertę uzupełniają najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe, kompleksowe usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni wodnych oraz turbogeneratory przeznaczone dla energetyki cieplnej.

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© ANDRITZ HYDRO GmbH
Zdjęcie poglądowe
© ANDRITZ HYDRO GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Elektrownie wodne

Wyposażenie dla nowych i modernizowanych obiektów

ANDRITZ Hydropower poszukuje kontaktów z organizacjami, klientami oraz podmiotami realizującymi projekty elektrowni wodnych, zainteresowanymi wyposażeniem elektromechanicznym.

Zdjęcie produktu
© ANDRITZ HYDRO GmbH