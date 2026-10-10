ANDRITZ HYDRO GmbH
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
1120 Wien
Austria
4030 Linz
Austria
8160 Weiz
Austria
Profil firmy
ANDRITZ Hydropower jest jednym z czołowych światowych dostawców urządzeń elektromechanicznych oraz usług dla elektrowni wodnych na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku energii odnawialnej.
Bazując na 185-letnim doświadczeniu oraz łącznej mocy 492 GW zainstalowanej na całym świecie, firma oferuje innowacyjne rozwiązania zarówno dla nowych, jak i istniejących elektrowni wodnych – od małych elektrowni wodnych po obiekty wielkoskalowe.
Ofertę uzupełniają najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe, kompleksowe usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni wodnych oraz turbogeneratory przeznaczone dla energetyki cieplnej.
Szanse biznesowe
Elektrownie wodne
Wyposażenie dla nowych i modernizowanych obiektów
ANDRITZ Hydropower poszukuje kontaktów z organizacjami, klientami oraz podmiotami realizującymi projekty elektrowni wodnych, zainteresowanymi wyposażeniem elektromechanicznym.