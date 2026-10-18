Dezentrales, grünes Wärme- und Strom Minikraftwerk

Plug-and-Play System für den Wiederaufbau

Das System von COR Energy World GmbH ermöglicht die Produktion von Wärme (10 kW) und Strom (2,2 kW) durch die Verbrennung von Pellets.

Unser System kann in Gebäuden Stand Alone oder im Container geliefert und in Betrieb genommen werden. Unser Container inkludiert unseren innovativen Pelletsofen, Storage, Wärmepufferspeicher, Wechselrichter, Pelletspeicher und für die Spitzenlastabdeckung eine Wärmepumpe. Unser System ist autark vom Netz start- und betreibbar.

Wir suchen Distributions-, Installations- und Servicepartner um den Wiederaufbau zu unterstützen.