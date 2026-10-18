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COR Energy World GmbH

Kurze Info über uns
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COR Energy ist ein Biomass-to-Energy Unternehmen.

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Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

COR Energy World GmbH
Betriebsgebiet Süd, Straße E, Objekt 5E
3071 Böheimkirchen
Österreich
+43720720 300
mark.kaslatter@cor.energy
https://cor.energy/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

COR Energy ist ein Biomass-to-Energy Unternehmen.
Durch saubere und rückstandsfreie Verbrennung von Pellets erzeugt die COR Energy World GmbH 2,2 kW elektrische und 10 kW thermische Energie. Das System produziert in den Monaten nachhaltige und grüne Energie, wenn andere erneuerbare Energiequellen nicht genügend produzieren. Unser System ist dezentral, schwarz Start fähig und ermöglicht vollständige Autarkie vom Netz.

Produktbild
© COR Energy World GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Dezentrales, grünes Wärme- und Strom Minikraftwerk

Plug-and-Play System für den Wiederaufbau

Das System von COR Energy World GmbH ermöglicht die Produktion von Wärme (10 kW) und Strom (2,2 kW) durch die Verbrennung von Pellets.

Unser System kann in Gebäuden Stand Alone oder im Container geliefert und in Betrieb genommen werden. Unser Container inkludiert unseren innovativen Pelletsofen, Storage, Wärmepufferspeicher, Wechselrichter, Pelletspeicher und für die Spitzenlastabdeckung eine Wärmepumpe. Unser System ist autark vom Netz start- und betreibbar.

Wir suchen Distributions-, Installations- und Servicepartner um den Wiederaufbau zu unterstützen.