Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für innovativen Schalungslösungen und Dienstleistungen in allen Bereichen des Baus. Zudem ist das Unternehmen globaler Anbieter von Gerüstlösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 50 Ländern verfügt Doka über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz für die Beratung, Betreuung und den technischen Support vor Ort sowie die rasche Bereitstellung von Material.

Doka beschäftigt weltweit 8.000 Mitarbeiter:innen und ist ein Unternehmen der Umdasch Group

Wabash Apartment Building, Chicago © Doka GmbH