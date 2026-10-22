Doka GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Niederlassungen
03-046 Warszawa
Polen
Firmensitz
3300 Amstetten
Österreich
Firmenprofil
Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für innovativen Schalungslösungen und Dienstleistungen in allen Bereichen des Baus. Zudem ist das Unternehmen globaler Anbieter von Gerüstlösungen für unterschiedlichste Anwendungen.
Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 50 Ländern verfügt Doka über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz für die Beratung, Betreuung und den technischen Support vor Ort sowie die rasche Bereitstellung von Material.
Doka beschäftigt weltweit 8.000 Mitarbeiter:innen und ist ein Unternehmen der Umdasch Group
Geschäftswunsch
DOKA. DIE SCHALUNGSTECHNIKER.
Innovative Schalungs- und Gerüstlösungen und Dienstleistungen
Die professionelle Beratung und Betreuung von Bauunternehmen vor Ort ist eine der Kernkompetenzen von Doka.
Jedes einzelne Projekt ist einzigartig und erfordert individuelle Lösungen.
Bei den Schalungsarbeiten unterstützt Sie das Doka-Team mit Beratungs-, Planungs- und Serviceleistungen vor Ort, damit Sie Ihr Projekt effektiv, sicher und zuverlässig abwickeln können.