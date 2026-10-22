Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Doka GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für innovativen Schalungslösungen und Dienstleistungen in allen Bereichen des Baus.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Niederlassungen

Doka Polska Sp. z o.o. - Centrala krajowa
ul. Szklarniowa 8
03-046 Warszawa
Polen
+48227710800
polska@doka.com
http://www.doka.com
vCard

Firmensitz

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Österreich
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für innovativen Schalungslösungen und Dienstleistungen in allen Bereichen des Baus. Zudem ist das Unternehmen globaler Anbieter von Gerüstlösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 50 Ländern verfügt Doka über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz für die Beratung, Betreuung und den technischen Support vor Ort sowie die rasche Bereitstellung von Material.

Doka beschäftigt weltweit 8.000 Mitarbeiter:innen und ist ein Unternehmen der Umdasch Group

Produktbild
Wabash Apartment Building, Chicago © Doka GmbH
Produktbild
Wohnhochhaus Sky Park, Bratislava © Doka GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

DOKA. DIE SCHALUNGSTECHNIKER.

Innovative Schalungs- und Gerüstlösungen und Dienstleistungen

Die professionelle Beratung und Betreuung von Bauunternehmen vor Ort ist eine der Kernkompetenzen von Doka.
Jedes einzelne Projekt ist einzigartig und erfordert individuelle Lösungen.
Bei den Schalungsarbeiten unterstützt Sie das Doka-Team mit Beratungs-, Planungs- und Serviceleistungen vor Ort, damit Sie Ihr Projekt effektiv, sicher und zuverlässig abwickeln können.

Produktbild
Staudammprojekt, Schweiz © Doka GmbH